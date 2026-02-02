Yo Soy castings 2026: ¡Patricia Vásquez llega al programa como Selena Gomez!
El riesgo de cambiar de canción no alteró el veredicto final.
Patricia Vásquez, cantante aficionada y diseñadora de modas, llegó desde Los Olivos para imitar a Selena Gomez, un personaje que eligió luego de muchas dudas. “Yo decidí venir, quise arriesgarme”, confesó antes de subir al escenario, revelando que solo su mamá sabía que estaba ahí.
Tras su presentación, el jurado fue claro. Jely reconoció que “cantas muy lindo”, pero recalcó que no se percibía la imitación ni en lo vocal ni en lo corporal. Ricardo fue más directo: “Ha sido muy tímido, muy pequeño todo”, señalando que faltó fuerza y presencia escénica.
Buscando revertir el resultado, Patricia pidió cantar una segunda canción, asegurando que esa era la que había preparado originalmente. Sin embargo, el comentario final fue contundente: “Esta canción ha estado aún más distante que la anterior”. El veredicto no cambió y no pasó a la siguiente ronda.
¿Debió elegir otro personaje desde el inicio? ¿Los nervios le jugaron en contra?
