Madisson Mendoza, una participante que llegó con una historia personal cargada de emoción. Cantó desde los seis años en coros de iglesia y, aunque su familia siempre la escuchó cantar, nadie sabía que estaba yendo al programa. “Tenía que darme una oportunidad a mí misma y aquí estoy”, confesó antes de presentarse como Lady Gaga.

Madisson contó que lleva más de dos años preparando este personaje, pero el jurado fue claro tras su audición. “Falta todavía mucho ensayo y mucha preparación a nivel vocal”, señalaron, remarcando que la potencia, la dicción y la conexión escénica no lograron aparecer.

A pesar del resultado, los jueces valoraron su valentía. “El primer gran paso ya lo diste: salir de tu casa y pararte en este escenario”, le dijeron, animándola a tomar clases y seguir trabajando. Finalmente, Rosario recibió un no unánime y no pasó a la siguiente ronda, dejando claro que el talento necesita preparación constante para brillar.

¿Logrará volver más fuerte? ¿Se animará a enfrentar nuevamente este gran reto?

