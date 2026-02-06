Liam Gallagher llega al versus de Yo Soy Adrián y Ricardo Martín subieron al escenario listos para el duelo.

Adrián fue el primero en presentarse, pero los nervios le jugaron en contra: se quedó congelado y olvidó parte de la letra, un error clave en esta etapa. Luego fue el turno de Ricardo, quien logró completar su interpretación con mayor seguridad. Tras una breve deliberación, el jurado fue claro: “Quien pasa a la siguiente etapa como Liam Gallagher es Ricardo”.

¿Crees que los nervios pueden definir un versus? ¿Estás de acuerdo con la decisión?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!