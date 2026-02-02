Diogo Arteaga, llegado desde Arequipa, contó que llegó tarde y ya no había fichas para inscribirse. Aun así, le pidieron que cantara afuera y su voz comenzó a reunir gente. “Cantas muy bonito”, le dijeron, incluso la encargada de las fichas comentó que de haberlo escuchado antes “le conseguía un papelito”.

Ya en el escenario, Diogo se presentó como Luis Miguel. Sin embargo, el jurado fue claro. “Yo no escucho a Luis Miguel para nada”, señaló Adolfo, quien agregó que no veía modismos ni presencia escénica del personaje. Jely pidió otra canción y le aconsejó poner más actuación: “Estás bien cerca con el timbre, pero falta ver a Luis Miguel”.

Aunque reconocieron que tiene herramientas y potencial, la falta de confianza y seguridad pesó en la decisión final. “Todavía está muy tímido y chiquito”, coincidieron. Cachín, eso sí, dejó la puerta abierta al decir que quería verlo volver. Finalmente, Diogo recibió un no unánime.

¿Podrá regresar con más seguridad? ¿Se atreverá a creer más en su talento?

