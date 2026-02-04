Daniel, ingeniero de profesión y padre desde los 21 años, explicó que postergó su sueño musical para priorizar a su familia. Hoy, con sus hijos ya grandes, decidió retomar ese camino y apostar por el canto.

Davico se presentó imitando a Alejandro Fernández, confiado en su timbre y en las clases de canto que viene tomando desde hace dos años y medio. Sin embargo, tras interpretar uno de los temas más emotivos del cantante mexicano, el jurado fue contundente.

Aunque reconocieron que la voz y el timbre estaban, señalaron una gran ausencia: la emoción. Para el jurado, la interpretación fue plana y carente de dramatismo, algo imperdonable en un artista cuya esencia está en la intensidad y la pasión sobre el escenario.

Ambos coincidieron en que Daniel necesita trabajar con urgencia la interpretación actoral y corporal, ya que Alejandro Fernández no solo se canta, también se encarna. Por ello, la decisión fue unánime y Davico recibió dos votos negativos.

