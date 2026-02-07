Yo Soy castings 2026: ¡La batalla que no perdonó: solo cuatro voces sobrevivieron!
Diez imitadores lo dejaron todo en el escenario, pero la competencia solo tuvo espacio para los más sólidos.
La etapa de batallas en Yo Soy continúa afinando la competencia y reduciendo el camino hacia las siguientes rondas. En esta jornada, diez imitadores subieron al escenario con propuestas vocales y escénicas de gran diversidad.
En esta batalla participaron los imitadores de Rodrigo Tapari, Manuel Medrano, Eddy Herrera, Kumar Sanu, Willy Rivera, Marcelo Motta, Marisela, David Bowie, Guillermo Bonetto y Adele, quienes buscaron convencer al jurado en una de las noches más exigentes de esta fase.
Tras una evaluación minuciosa, solo cuatro imitadores consiguieron avanzar: Rodrigo Tapari, Kumar Sanu, Willy Rivera y Guillermo Bonetto, destacando por su desempeño vocal, interpretación y conexión con el artista original.