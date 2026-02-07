La etapa de batallas en Yo Soy continúa afinando la competencia y reduciendo el camino hacia las siguientes rondas. En esta jornada, diez imitadores subieron al escenario con propuestas vocales y escénicas de gran diversidad.

En esta batalla participaron los imitadores de Rodrigo Tapari, Manuel Medrano, Eddy Herrera, Kumar Sanu, Willy Rivera, Marcelo Motta, Marisela, David Bowie, Guillermo Bonetto y Adele, quienes buscaron convencer al jurado en una de las noches más exigentes de esta fase.

Tras una evaluación minuciosa, solo cuatro imitadores consiguieron avanzar: Rodrigo Tapari, Kumar Sanu, Willy Rivera y Guillermo Bonetto, destacando por su desempeño vocal, interpretación y conexión con el artista original.