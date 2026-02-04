Kevin, editor audiovisual de profesión y egresado de la carrera de Comunicaciones, trabaja actualmente en una productora de entretenimiento vinculada a formatos de alto impacto digital.

Aunque su camino musical va por el lado del reggaetón urbano, con más de una decena de canciones propias, decidió romper cualquier expectativa y presentarse con un personaje completamente distinto: Miguel Abuelo.

Desde el inicio, Kevin dejó claro que no venía a jugar seguro. Su interpretación apostó por la energía y la esencia libre del recordado músico, un personaje complejo que fácilmente puede caer en la parodia.

El jurado destacó su entrega, carisma y talento, señalando que, aunque todavía necesita orden y dirección para pulir la imitación, tiene los elementos necesarios para construir un personaje sólido. También advirtieron el reto que implica Miguel Abuelo, justamente por su estilo tan marcado y poco convencional.

Con dos votos a favor, Kevin logró avanzar a la siguiente etapa, demostrando que salir de la zona de confort puede ser una buena jugada cuando hay actitud y potencial sobre el escenario.

