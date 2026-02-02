Juan Carlos Ocanto, cantante venezolano que vive en Chancay y se dedica exclusivamente a la música, llegó al escenario vestido de mariachi para imitar a Javier Solís. Antes de cantar, contó: “Vivo de la música solamente y he tenido muy buena acogida en Chancay y Huaral”.

Tras su interpretación, el jurado no coincidió. Ricardo Morán fue directo: “Ni el timbre, ni la presencia, ni la actitud se parecen al original”, y le dio un no. Sin embargo, Cachín tuvo una opinión opuesta: “Yo lo veo muy parecido, si pudiera darte dos sí, te daría dos sí”, recordando cuánto escuchó al artista en su infancia.

Por su parte, Jely reconoció el acercamiento vocal, pero marcó una gran falencia: “La voz está, pero en lo actoral no hay nada”. Aun así, le pidió compromiso: “Si me prometes que vas a meterle intención, me gustaría verte en la siguiente ronda”.

Con dos votos a favor, Juan Carlos avanzó, dejando claro que en Yo Soy no basta con cantar bien: el personaje debe aparecer completo. ¿Logrará integrar la actuación que le falta? ¿Sorprenderá en la siguiente ronda?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!