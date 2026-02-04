Irvin volvió decidido a corregir los errores de su anterior presentación. Esta vez, tomó en cuenta una de las principales observaciones del jurado: evitar una introducción demasiado larga y apostar por una canción más directa y reconocible.

El artista trujillano, cantante de rock, coreógrafo y cosmaker, se presentó nuevamente como Michael Jackson, con la intención de demostrar mayor seguridad y evolución. El baile estuvo presente desde el inicio y permitió ver su esfuerzo por sostener el personaje.

Sin embargo, el jurado fue contundente. Aunque la introducción fue más breve, señalaron que al llegar al precoro se desarmaron aspectos clave como el timbre, la afinación y el control del aire, lo que terminó afectando toda la interpretación.

Pese a reconocer su constancia y valentía por volver al escenario, el jurado coincidió en que la imitación aún necesita un trabajo técnico más sólido, por lo que Irvin no logró avanzar a la siguiente etapa.

