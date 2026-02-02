Hazar-B llegó al escenario para imitar a Guillermo Bonetto, vocalista de Los Cafres. El artista, que hace R&B y fusiona distintos géneros, confesó que su nombre artistico significa “algo imposible de superar, que al final se termina superando”, una idea que marcó su audición.

“Mis familiares me han dicho que me parezco y prácticamente me han obligado a venir”, dijo entre risas antes de cantar. Tras escucharlo, el jurado destacó su desempeño: “Vocalmente el timbre está muy cercano”, señaló Jely, quien además lo invitó a sumar más detalles corporales. Cachín coincidió y también le dio el sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda.

¿Logrará pulir la caracterización y llegar más lejos? ¿Qué otras sorpresas traerán los castings?

