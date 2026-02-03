Fátima llegó a los castings con una historia poco común para su edad. A pesar de ser menor de edad y estudiante, ya se presenta como cantante en bares y restaurantes.

Acompañada por su madre, contó que lidera su propia banda, con la que rinde tributo al personaje que decidió llevar al escenario: Debbie Harry, vocalista de Blondie. Desde su ingreso, su caracterización y presencia llamaron la atención.

Tras interpretar más de una canción, el jurado destacó que su segunda presentación fue clave para convencerlos. Resaltaron su actitud, energía y conexión con la música, señalando que, incluso sin cantar, transmitía mucho solo con su presencia.

Aunque coincidieron en que aún debe trabajar la parte corporal y vocal para lograr una imitación más sólida, consideraron que Fátima tiene las herramientas necesarias para crecer en la competencia. Recibió el sí del jurado y aseguró su pase a la siguiente etapa.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!