Fabián Ruiz regresó decidido a reivindicarse tras no haber pasado antes como Maluma. Esta vez apostó por Rafael, un personaje que aseguró tener más estudiado. “Aprendí la lección: hay que venir con el personaje que uno tiene trabajado”, explicó antes de presentarse.

Tras su primera canción, Jely fue directa: “Lo estás haciendo de manera superficial, el timbre no se parece y corporalmente estás muy asustado”. Aun así, Cachín le dio una segunda oportunidad y le pidió cambiar de canción. Tras escucharla, fue sincero: “Tienes la idea de Rafael, pero todavía es una maqueta. Falta mucho ensayo y profundidad”. Aunque reconocieron el potencial, los jueces coincidieron en que aún no estaba listo.

Finalmente, el mensaje fue claro: un no, pero con una invitación abierta. “No lo dejes, practícalo más y vuelve”, le dijeron. ¿Logrará encontrar el camino correcto del personaje? ¿Regresará con una versión más sólida?

