Uno a uno, los participantes subieron al escenario para defender a su artista y convencer al jurado de que merecían pasar a la ronda final de selección y seguir en competencia.

La noche inició con Steven Pino como Damiano David, seguido por Antonio Mendoza como Ariel Pucheta y Sanyer Carrizales como Beéle, quienes apostaron por energía y presencia escénica. Luego fue el turno de José Jáuregui como Enrique Bunbury y Piero Bernedo como Eddie Vedder, elevando la cuota rockera de la jornada.

Más adelante, Claudia Medina como Becky G, mientras que Alex y Gilberto como Sin Bandera apostaron por la armonía y la conexión romántica. La competencia continuó con Nicolás Jara como John Lennon, Gonzalo Cloud como Salvatore Adamo y Marco Antonio como Rudy La Scala, completando una noche cargada de matices y estilos.

Tras la deliberación final, el jurado anunció a los clasificados a la ronda final de selección:

✅ Sin Bandera (Alex y Gilberto)

✅ John Lennon (Nicolás Jara)

✅ Becky G (Claudia Medina)

✅ Beéle (Sanyer Carrizales)

✅ Eddie Vedder (Piero Bernedo)

Ellos continúan en carrera y están cada vez más cerca de integrar los equipos oficiales de la temporada.

