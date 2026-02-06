Para este versus llegaron Sandro Berrocal y Nicolás Jara como John Lennon. Sandro y Nicolás subieron al escenario sabiendo que “solo uno puede pasar o tal vez ninguno”. Sandro abrió la jornada, seguido por Nicolás, quien también defendió al icónico artista.

Tras escucharlos, el jurado no dudó en hacer una observación clave: “Si esta canción es con piano, ¿para qué trajeron la guitarra?”. Luego de una breve deliberación, llegó el anuncio final: Nicolás avanzó a la siguiente etapa como John Lennon. Sandro se despidió entre aplausos.

¿Coincides con la decisión? ¿Crees que el detalle instrumental influyó más de lo esperado?

