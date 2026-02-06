Yo Soy castings 2026: ¡El duelo por Pedro Suárez Vértiz ya tiene ganador!
La decisión se tomó tras comparar cada detalle.
Percy Santisteban y Tony Lino subieron al escenario con la misma canción y la consigna clara: destacar en pocos segundos para hacer una gran imitación de Pedro Suárez Vértiz. .
Percy fue el primero en presentarse diciendo con convicción: “Yo soy Pedro Suárez Vértiz”, seguido por Tony, quien apostó por una interpretación más cercana al personaje. Tras escucharlos, el jurado deliberó y anunció el resultado.
Finalmente, Tony Lino fue quien avanzó a la siguiente ronda como Pedro Suárez Vértiz, mientras Percy se despidió entre aplausos y felicitaciones.
¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Quién se pareció más al artista?
