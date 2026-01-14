Anthony se presentó por primera vez en Yo Soy con una historia marcada por la transformación personal. Confesó que durante muchos años fue una persona introvertida, pero que gracias a talleres de teatro logró desenvolverse mejor y animarse a enfrentar el casting del programa.

Durante la conversación previa, el participante contó que nunca llevó clases formales de canto y que todo lo que sabe lo aprendió de manera empírica. Además, explicó que suele hacer imitaciones tanto cantadas como de personajes, y que preparó su propuesta completamente solo, sin mostrársela previamente a nadie.

Al anunciar con seguridad “Yo soy Eduardo Franco”, Anthony sorprendió al jurado al elegir una canción poco habitual para este personaje. El jurado destacó que, tras más de una década de castings, casi nadie se anima a audicionar con ese tema, lo que fue valorado como una decisión arriesgada y refrescante.

Si bien señalaron que el timbre aún se sentía algo imitado y que faltaba mayor matiz en la interpretación, coincidieron en que el participante tiene herramientas claras para desarrollar la imitación. La propuesta generó curiosidad y dejó al jurado con ganas de ver más. Con dos votos afirmativos, Anthony avanzó a la siguiente etapa del casting, donde deberá trabajar en hacer la interpretación más orgánica y profunda para consolidar al personaje. ¿Logrará pulir los detalles técnicos y sorprender en la próxima ronda? ¿Hasta dónde llegará su versión de Eduardo Franco?

