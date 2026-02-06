Esta vez con Chappell Roan en disputa, Micaela Medrano y Valentina Meza subieron al escenario para darlo todo.

Micaela fue la primera en presentarse diciendo con firmeza: “Yo soy Chappell Roan”, seguida por Valentina, quien defendió el mismo personaje. Tras escucharlas, el jurado fue claro: “Han hecho muy bien, pero una pasa a la siguiente etapa”.

Finalmente, Micaela Medrano fue anunciada como la elegida, mientras Valentina se despidió con aplausos.

¿Estás de acuerdo con el resultado? ¿Quién te convenció más?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!