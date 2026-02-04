Diego llegó al escenario con carisma, historias y una clara conexión con la música. Actualmente trabaja en telemarketing.

Diego contó que también escribe canciones propias. Sin embargo, esta vez decidió asumir un reto mayor: imitar a Canserbero, uno de los raperos más intensos y personales del género.

Su presentación fue interrumpida por el jurado, que reconoció de inmediato su habilidad para rapear, pero también dejó clara una observación clave: Canserbero no se imita solo con técnica, sino con dolor, experiencia y una carga emocional muy profunda.

Aunque uno de los jueces señaló que le faltó alma, grito y sufrimiento para transmitir la esencia del artista, otro destacó su potencial y curiosidad por ver cómo podría evolucionar si logra conectar más con esa intensidad emocional.

El resultado: dos votos positivos y el pase a la siguiente etapa, con una advertencia clara: si quiere seguir avanzando, deberá cantar desde las entrañas. ¿Logrará Diego convertir su talento en una interpretación que duela como la de Canserbero?

