Esta vez fue Brian Asunción, médico cirujano, tatuador, practicante de muay thai y músico, quien se presentó para imitar a José Madero, vocalista de Panda, llevando consigo una guitarra autografiada por la banda tras haber sido su telonero y conocerlos en persona.

Antes de cantar, contó que tiene una banda tributo y que fueron ellos mismos quiees lo motivaron a presentarse. Sin embargo, tras la audición, el jurado fue claro. “No escucho la imitación de José Madero”, señaló Ricardo, quien incluso agregó: “El mundo de la medicina no puede perderse un talento como el tuyo”.

Aunque destacaron su trayectoria y pasión, Ricardo y Jely coincidieron en darle un no, deseándole lo mejor fuera del programa. ¿Puede una gran historia pesar más que la imitación? ¿Qué traerán los próximos castings?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!