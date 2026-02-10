Diez participantes se enfrentaron en una noche decisiva donde cada interpretación podía marcar la diferencia entre continuar o despedirse de la competencia.

El orden de presentaciones abrió con Dante Dávila como Marciano Cantero, seguido por Diego Correa como Leonardo Favio, quien apostó por la intensidad romántica. Luego llegó la energía rockera de Israel Maldonado como Jon Bon Jovi y la propuesta reggae de Josep Barriga como Guillermo Bonetto.

La diversidad continuó con Angie Yucra como Yma Sumac, mostrando potencia vocal, y Elver Cortegana como David Bisbal, quien imprimió fuerza y dramatismo. Más adelante, Yaneth Higuera como Anitta encendió el escenario con su gran baile, mientras que Gonzalo Chabes como Elvis Presley trajo el espíritu clásico del rock and roll.

El cierre estuvo a cargo de Angie Espinoza como María Conchita Alonso y Ana Lucía Rodríguez como Rosalía, completando una gala cargada de matices y estilos.

Tras la deliberación, el jurado anunció a los cinco participantes que avanzan a la ronda final de eliminación:

✅ Anitta (Yaneth Higuera)

✅ Rosalía (Ana Lucía Rodríguez)

✅ Leonardo Favio (Diego Correa)

✅ David Bisbal (Elver Cortegana)

✅ Marciano Cantero (Dante Dávila)

Ellos continúan en competencia y se acercan cada vez más a la etapa decisiva de la temporada.

