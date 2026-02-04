Clarice llegó al casting con el corazón acelerado y una confesión clara: Dua Lipa es su artista favorita. Aunque no era su primera vez en el programa, sí lo era con este personaje, al que describió con seguridad antes de cantar: voz grave, actitud seductora, dominio del baile y presencia en inglés.

Los nervios se hicieron evidentes desde el inicio, pero el jurado la ayudó a relajarse y entrar en ritmo antes de su presentación. Clarice explicó que ya había compartido esta imitación en redes sociales y que fueron sus propios seguidores quienes la impulsaron a presentarse al casting.

El jurado tuvo opiniones divididas. Mientras uno de ellos consideró que no logró aún el timbre ni la técnica vocal de Dua Lipa, otro resaltó que el personaje todavía puede madurar y crecer con trabajo constante.

Finalmente, Clarice recibió dos votos positivos, una excepción que le permite continuar en competencia con una advertencia clara: hay potencial, pero el reto recién empieza.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!