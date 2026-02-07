La competencia continúa elevando la exigencia y esta nueva batalla lo dejó más claro que nunca. Diez imitadores subieron al escenario con propuestas completamente distintas, enfrentándose en una de las jornadas más variadas y desafiantes de la temporada.

En esta ronda se presentaron las imitaciones de Manuel Mijares, Vince Neil, Eduardo Franco, Sabrina Carpenter, Salim Vera, Bahiano de Pericos, Carla Morrison, Pimpinela, Britney Spears y Josimar, cada uno defendiendo su personaje con estilo propio y buscando convencer al jurado en una sola oportunidad.

Tras evaluar la voz, la interpretación y la caracterización, el jurado tomó una decisión contundente. Manuel Mijares, Sabrina Carpenter, Bahiano de Pericos, Carla Morrison y Pimpinela pasaron a la siguiente ronda.

Por su parte, Vince Neil, Eduardo Franco, Salim Vera, Britney Spears y Josimar no lograron superar el corte en esta ocasión, quedando fuera de la competencia tras una batalla marcada por el alto nivel y la diversidad musical.