Yo Soy castings 2026: ¡Cinco voces sobrevivieron a la noche más dura del programa!
Entre imitaciones icónicas, nervios y decisiones tajantes, solo cinco participantes lograron imponerse en una de las batallas más exigentes de la temporada.
Actualizado el: 07 febrero 26 | 09:35 pm
La competencia continúa elevando la exigencia y esta nueva batalla lo dejó más claro que nunca. Diez imitadores subieron al escenario con propuestas completamente distintas, enfrentándose en una de las jornadas más variadas y desafiantes de la temporada.
En esta ronda se presentaron las imitaciones de Manuel Mijares, Vince Neil, Eduardo Franco, Sabrina Carpenter, Salim Vera, Bahiano de Pericos, Carla Morrison, Pimpinela, Britney Spears y Josimar, cada uno defendiendo su personaje con estilo propio y buscando convencer al jurado en una sola oportunidad.
Tras evaluar la voz, la interpretación y la caracterización, el jurado tomó una decisión contundente. Manuel Mijares, Sabrina Carpenter, Bahiano de Pericos, Carla Morrison y Pimpinela pasaron a la siguiente ronda.
Por su parte, Vince Neil, Eduardo Franco, Salim Vera, Britney Spears y Josimar no lograron superar el corte en esta ocasión, quedando fuera de la competencia tras una batalla marcada por el alto nivel y la diversidad musical.