La nueva etapa de Yo Soy continúa elevando la presión entre los participantes. En esta batalla, nueve imitadores subieron al escenario con el objetivo de asegurar su permanencia, sabiendo que cualquier error podía significar la eliminación inmediata.

En competencia estuvieron los imitadores de Diego Torres, Sin Bandera, Emilia, Michael Bublé, Steven Tyler, Cosculluela, Fresialinda, Thom Yorke y Dread Mar I, quienes ofrecieron presentaciones marcadas por estilos y géneros completamente distintos.

Tras una evaluación exigente, el jurado definió a los clasificados de la noche. Sin Bandera, Michael Bublé, Steven Tyler, Thom Yorke y Dread Mar I lograron avanzar a la siguiente fase, destacando por su solidez vocal, interpretación y fidelidad al artista original.

Con este resultado, la competencia se vuelve cada vez más selectiva y deja claro que solo los imitadores más completos lograrán mantenerse en carrera rumbo a la gran final.