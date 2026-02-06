En este versus llegaron cinco participantes con el mismo objetivo: quedarse con el cupo como Iván Cruz. Rafael Olguín, Jesús Rojas, Pepe Saguma, Dilmar Flores e Iván Córdoba interpretaron la misma canción para comparar “voz, interpretación y matices”.

Tras escucharlos uno a uno, el jurado anunció: “Les agradecemos a los cinco por su participación”, antes de revelar la decisión final. Finalmente, Pepe Saguma fue elegido para continuar a la siguiente ronda como Iván Cruz, mientras los demás se despidieron del programa. ¿Estás de acuerdo con el resultado? ¿Crees que otro imitador merecía seguir?

