Arturo regresó al casting con una idea clara: revancha. En su participación anterior logró pasar la primera etapa, pero los nervios lo traicionaron en la siguiente ronda. Esta vez, lejos de culpar a la competencia, hizo una autocrítica directa: su principal enemigo fue él mismo.

El imitador volvió a apostar por Alex Turner, un personaje que ya tiene varios aspirantes en esta temporada. El jurado no tardó en advertirle que la competencia es fuerte y que no basta con cantar bien: la sensualidad y el trabajo actoral son clave para encarnar al líder de Arctic Monkeys.

Vocalmente, Arturo convenció. Sin embargo, el jurado fue claro en señalar que su mayor bloqueo sigue siendo la actuación y la presencia escénica. La sensualidad de Alex Turner, recalcaron, no nace solo de la voz ni de la letra, sino de una energía corporal que aún debe explorar.

Aun así, el avance fue evidente. Con comentarios que incluso sonrojaron al jurado, Arturo logró lo más importante: pasar a la siguiente ronda y sumarse oficialmente a lo que ya promete ser una intensa disputa entre varios Alex Turner en competencia.

¿Logrará dominar su lado actoral y destacar entre tantos imitadores del mismo personaje?

