Arioska llegó desde Trujillo al escenario con una cuidada caracterización y mucha seguridad. Estudiante de Psicología, la participante contó que, aunque aún no se dedica profesionalmente al canto, sueña con hacerlo en el futuro.

Al momento de presentarse, anunció que imitaría a Adele. Desde los primeros versos, Arioska demostró una voz potente y una interpretación sólida, incorporando la nasalidad característica de la cantante.

El jurado destacó las decisiones inteligentes que tomó durante la canción, especialmente en los pasajes más agudos, donde supo adaptar la melodía sin perder fuerza ni emoción. Aunque señalaron que aún puede trabajar más el timbre, coincidieron en que tiene el potencial para construir un gran personaje.

Con tres votos positivos, Arioska logró avanzar a la siguiente etapa del casting. ¿Será uno de los participantes más fuertes de la temporada? ¿Hasta dónde llegará?

