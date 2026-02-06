Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys. fue el gran versus de hoy Jean-Pierre, Arturo y Oliver Natos subieron al escenario uno tras otro para defender al mismo personaje en una sola ronda. “El jurado ha deliberado después de escucharlos cantar”, anunciaron antes del veredicto.

Tras evaluar voz, actitud y presencia escénica, Percy Santisteban y Tony Lino coincidieron en la decisión final: Arturo fue elegido para continuar a la siguiente etapa como Alex Turner. Sus compañeros se despidieron entre aplausos y reconocimiento.

¿Crees que fue la elección correcta? ¿Quién te convenció más en este versus?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!