Yo Soy castings 2026: ¡Abner volvió con otro personaje, pero su interpretación de Salim Vera no convenció
El participante regresó al escenario con una nueva caracterización, pero el jurado no quedó satisfecho con su imitación
Actualizado el: 03 febrero 26 | 09:48 pm
Abner volvió a presentarse, apenas una semana después de su primera audición. Esta vez dejó atrás al “Pájaro Gómez” y apostó por un nuevo reto: imitar a Salim Vera.
El cambio no pasó desapercibido. El jurado destacó la caracterización y el intento por reinventarse en tan poco tiempo; sin embargo, las observaciones no tardaron en llegar. Señalaron que el timbre no se acercaba al del artista, además de notar una interpretación demasiado nasal y con poca presencia escénica para un rockstar como Salim Vera.
Aunque tuvo la oportunidad de cantar una segunda canción, la decisión ya estaba clara. Para el jurado, la imitación aún no estaba lista y necesitaba mayor trabajo vocal y actoral. Finalmente, Abner recibió una respuesta negativa. ¿Volverá con un tercer personaje o insistirá en perfeccionar esta imitación?
