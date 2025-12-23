Yamil Peláez, joven cantante de 20 años, llegó al escenario para imitar a Nino Bravo, disculpándose antes de cantar por no traer su peluca ni botas (que perdió en la combi al llegar al canal). El jurado destacó que tiene un timbre muy interesante, gran potencia y que logra llegar a las notas con soltura, aunque señalaron que su versión suena a un Nino Bravo joven, más ligero.

También le pidieron confiar en su talento y reforzar la caracterización, especialmente recuperando la peluca. Aunque Jely dudó por el timbre, los dos sí del jurado fueron suficientes para que Yamil pase a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará este “Niño Bravo”? ¿Logrará consolidar al personaje?

