Yo Soy castings 2025: ¡The Beatles y la banda IMPROVISADA que logró avanzar a la siguiente ronda!
Una historia improvisada que terminó con pase a la siguiente ronda.
En esta nueva etapa de castings, Uriel, César, José y Piero llegaron para imitar a The Beatles, aunque su formación fue tan casual como curiosa. José y Piero ya venían ensayando juntos, César se unió tras no pasar como David Bowie, y Uriel entró por ser conocido de Piero.
Ante la sorpresa del jurado, confesaron que nunca habían ensayado los cuatro juntos hasta poco antes del casting. “Nosotros somos The Beats”, dijeron antes de interpretar el clásico repertorio, destacando sus armonías bien trabajadas. El jurado señaló pequeñas desafinaciones, además de que Uriel y César —como George Harrison y Ringo Starr— debían involucrarse más y no solo “hacer la finta”.
Pese a los detalles, recibieron dos sí, una recomendación clara de mejorar en escena y pasaron a la siguiente ronda. ¿Lograrán consolidarse como banda? ¿Qué versión de los Beatles mostrarán ahora?
