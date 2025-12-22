La etapa de castings de la tercera y nueva temporada de “Yo Soy“ vivió uno de sus momentos más movidos con la presentación de Moisés, quien regresó al escenario para imitar a Redfoo de LMFAO, recordando su paso por el programa en 2016, cuando llegó casi a la semana final como Daddy Yankee.

Desde el inicio, su audición se convirtió en una verdadera fiesta. Mientras interpretaba “I’m Sexy and I Know It”, apareció en escena el robot icónico de LMFAO, y luego el show pasó a un mix con “Party Rock Anthem”, donde Jely, Cachín y Diana se unieron al baile final, haciendo vibrar el estudio.

Sin embargo, el jurado fue contundente al señalar que la letra, la afinación, el inglés y el timbre no se parecían, dejando claro que, aunque fue muy divertido, los tres dijeron no y Moisés no pasó a la siguiente ronda. ¿Debe pesar más el show o la imitación? ¿Qué otras sorpresas traerán los castings?

