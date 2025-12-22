En este capítulo, Mayrely Caballero llegó al escenario para imitar a Paloma San Basilio, un personaje que dudó mucho en traer por su exigencia vocal y actoral. “Yo soy Paloma San Basilio”, dijo con firmeza antes de iniciar su presentación, sorprendiendo desde los primeros segundos.

El jurado reconoció que al inicio hubo dudas, señalando que el acento español y la actitud escénica aún deben trabajarse, destacando detalles claves del personaje como la mirada elevada y la presencia elegante. Sin embargo, el momento decisivo llegó en el coro, donde “se pareció un mundo”, dejando claro que la voz estaba bien y el potencial es enorme.

Con recomendaciones claras y entusiasmo, los jueces coincidieron en que solo necesita práctica para lograr una imitación completa y le dieron los tres sí, asegurando su pase a la siguiente ronda. ¿Podrá consolidar al personaje en las próximas galas? ¿Hasta dónde llegará su evolución? No te pierdas Yo Soy.

