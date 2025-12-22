En esta nueva temporada de castings, Danna Cotrina llegó al escenario para imitar a Milena Warthon, artista que viene practicando desde hace un par de meses. “Yo soy Milena Warthon”, dijo antes de iniciar su interpretación, generando expectativa inmediata en el jurado.

Tras escucharla cantar, los jueces destacaron que el timbre está muy cerca del original, aunque señalaron algunas desafinaciones al final de ciertas frases. También coincidieron en que la voz tiene identidad, pero que el movimiento y la interpretación escénica aún están por construirse. “Teniendo la voz, lo otro se puede trabajar”, recalcaron.

Con comentarios positivos y recomendaciones claras, Danna recibió todos los sí y pasó a la segunda ronda. ¿Logrará pulir su puesta en escena? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

