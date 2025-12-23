Yusuki Malpartida regresó al escenario por segunda vez para imitar a Camilo, decidido a demostrar que había trabajado sus puntos débiles. Para romper el hielo, Diana lo ayudó dibujándole un tatuaje improvisado con el mensaje “Diana te ama”, mientras Cachín bromeó pidiéndole decir “pánico” diez veces para perder los nervios.

Sin embargo, durante la audición, el jurado señaló que aún faltaba técnica, matices y solidez vocal, además de remarcar que la guitarra no parecía real y entorpecía la imitación. Coincidieron en que quiso incluir demasiados elementos sin dominarlos, lo que terminó jugándole en contra. Pese a su esfuerzo y perseverancia, los tres jurados dijeron no y Yusuki no pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará volver más seguro en una próxima oportunidad?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!