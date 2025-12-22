Este día de castings dejó un momento lleno de sentimiento con la presentación de Eva María, quien llegó para imitar a Laura Pausini. La participante contó que se animó sola, impulsada por su historia familiar: su hermano, eximitador de Javier Solís, vive en Italia y es un gran fan de la artista, por lo que esta audición fue una sorpresa para él.

Aunque en su primer intento los nervios le jugaron en contra, Eva volvió a cantar y mostró una versión mucho más sólida. “Yo soy Laura Pausini”, dijo antes de recibir comentarios muy positivos del jurado, que destacaron su voz linda, el matiz y la sensibilidad, recomendándole profundizar en el timbre y la actuación del personaje.

Ricardo Morán fue claro: “eres muy talentosa y no necesitas demostrárselo a nadie”. Con elogios y consejos, Eva María recibió todos los sí y pasó a la siguiente ronda. ¿Podrá seguir creciendo en el escenario? ¿Hasta dónde llegará su camino?

