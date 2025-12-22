La etapa de castings sigue sorprendiendo con perfiles inesperados. Esta vez, Marco, cantante lírico con experiencia en óperas y misas, llegó al escenario para imitar a Julio Iglesias, apostando por un registro distinto al que suele manejar. “Yo soy Julio Iglesias”, dijo antes de iniciar una interpretación cargada de romanticismo y elegancia.

El jurado destacó que logró capturar la sensualidad y el acento español, además del movimiento corporal rígido y clásico del artista. También valoraron sus inflexiones vocales y la forma en que llevó la canción, aunque le recomendaron trabajar más las expresiones faciales y potenciar el lado más galán del personaje.

Con elogios y consejos claros, los jueces coincidieron en que fue una muy buena imitación y le dieron los tres sí, asegurando su pase a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará este Julio Iglesias lírico? ¿Qué más mostrará en el escenario?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!