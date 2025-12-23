Sandro Masías regresó al escenario tras haber participado en la segunda temporada del año, nuevamente imitando a Marc Anthony, luego de una complicada experiencia anterior marcada por problemas de salud y afonía. Antes de cantar, contó que en su audición pasada no podía ni hablar, pero que ahora llegaba hidratado, recuperado y con ganas de revancha.

Sin embargo, el jurado fue directo al señalar que los vibratos no correspondían al personaje, que la afinación no era correcta y que no se lograba ver ni escuchar a Marc Anthony en escena. Con observaciones claras, dos de los jurados dijeron no, dejando su camino nuevamente detenido en el casting. ¿Será este tropiezo un impulso para seguir mejorando? ¿Volverá a intentarlo?

