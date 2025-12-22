La etapa de castings de la tercera y nueva temporada de “Yo Soy“ sigue regalando momentos inolvidables. Esta vez, Angie Yucra llegó al escenario para imitar a Yma Súmac y, desde la primera nota, dejó a todos sin palabras. “Yo soy Yma Súmac”, dijo antes de desplegar una potente y poco común interpretación que sorprendió al jurado y al público.

Tras su presentación, los jueces coincidieron en que su voz es extraordinaria, al punto de señalar que “sería casi un delito no llevarla a un conservatorio”. Aunque reconocieron que aún le falta formación, destacaron que el talento es real y muy poco frecuente, pidiéndole compromiso para seguir preparándose. Con elogios unánimes y mucha emoción, Angie recibió todos los sí y pasó a la segunda ronda. ¿Estamos ante una de las voces más impactantes de la temporada? ¿Cómo evolucionará su camino en el programa?

