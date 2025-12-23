Esta vez, Juan Luis, estudiante de Ingeniería de Sistemas en San Marcos e ingresante como primer puesto, llegó al escenario para imitar a Miguel Bosé, un personaje muy distinto a lo que suele cantar.

El jurado destacó que el timbre estaba muy cerca, además del acento, la intención y la particularización del artista español. Aunque le pidieron soltarse más en el escenario y trabajar la parte actoral, coincidieron en que tiene todas las herramientas para crecer mucho más. Juan Luis contó que, además de estudiar, trabaja desde hace casi año y medio en una orquesta de cumbia, donde interpreta salsa, cumbia y otros géneros.

Con emoción y elogios, recibió dos sí y un no, logrando avanzar a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará este Miguel Bosé ingeniero? ¿Logrará soltarse aún más en escena?

