Yo Soy castings 2025: El SUEÑO artístico no fue suficiente para avanzar en el casting
Llegó con apoyo familiar, carisma y una historia particular, pero la técnica vocal marcó la decisión final.
Ángel llegó al escenario para imitar a Christian Meier, impulsado por el apoyo constante de su pareja, su familia y sus ganas de cambiar de rumbo. Actualmente trabaja en seguridad y también vende churros y postres junto a un amigo, una combinación que despertó comentarios y sonrisas en el jurado.
Aunque confesó ser una persona nerviosa, no se le notó inseguro en escena, pero los jueces coincidieron en que le falta técnica vocal y mayor entrenamiento para lograr una imitación sólida. “Yo soy Christian Meier”, dijo antes de iniciar su interpretación, que fue detenida para darle una devolución directa y honesta.
El jurado fue claro: todos dijeron no, recomendándole seguir explorando el canto, tomar clases y ganar más seguridad antes de volver a intentarlo. ¿Seguirá persiguiendo su sueño artístico? ¿Volverá más preparado?
