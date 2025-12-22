Esta vez, Marlib Pérez regresó al escenario para imitar a Shakira, luego de no haber pasado en la temporada anterior. Con los consejos del jurado en mente, explicó que esta vez trabajó más el baile, la actitud y la fuerza escénica de la artista colombiana. “Yo soy Shakira”, dijo antes de iniciar su interpretación.

Aunque el jurado reconoció su esfuerzo y evolución, fue claro al señalar que faltó potencia, matices y mejor control de la respiración, especialmente al combinar el canto con el característico movimiento de caderas. Además, le sugirieron apostar por una Shakira más actual, dejando atrás la etapa noventera y explorando su repertorio más moderno.

Pese a los comentarios y recomendaciones, Marlib recibió un no y no pasó a la siguiente ronda. ¿Será este el impulso que necesita para reinventarse? ¿Volverá a intentarlo?

