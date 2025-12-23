En el inicio de esta nueva temporada de Yo Soy sigue revelando nuevas promesas. Esta vez, Diego Carranza llegó al escenario para imitar a J Álvarez, artista al que escucha desde niño gracias a la influencia de su hermano. “Yo soy J. Álvarez, el dueño del sistema”, dijo antes de iniciar su presentación.

El jurado destacó que el timbre está muy parecido y que se nota un universo construido alrededor del artista, aunque señalaron que al final la voz perdió peso y aparecieron algunas desafinaciones. Lejos de negarlo, Diego reconoció sus errores y aseguró que es autocrítico y consciente de lo que debe trabajar, compromiso que fue clave en la decisión final. Con elogios a su flow, actitud y potencial, los tres jurados le dieron el sí y pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará pulir esos detalles técnicos? ¿Hasta dónde llegará su J Álvarez?

