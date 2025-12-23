César García llegó al escenario para imitar a Héctor el Father, motivado por sus tres hijos, quienes lo animaron a presentarse. Cantante desde los 8 años y con experiencia como músico.

El jurado coincidió en que el timbre se parece, pero señalaron que la interpretación estuvo plana, con poco flow y falta de matices, especialmente al inicio, donde se notaron algunos problemas de tiempo. Aunque una de las juezas le dio un no, destacando que la imitación debía trabajarse más, Cachín y Ricardo Morán valoraron su potencial. Morán fue claro al señalar que el reguetón necesita energía y capacidad de encender al público, algo que aún debe potenciar.

Finalmente, César obtuvo dos sí y pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará soltar la preocupación y prender el escenario? ¿Mostrará el verdadero flow de Héctor el Father?

