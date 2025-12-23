Gabriel Ramírez llegó al escenario como Andrés Calamaro con una historia que llamó la atención: es vocalista en una banda tributo a The Beatles, estudia Medicina como segunda carrera y decidió animarse tras ver la convocatoria.

Antes de cantar, explicó que también se dedica al rock en español y sorprendió al jurado por su preparación académica. Aunque comenzó con un timbre interesante, los jueces señalaron que la afinación se fue cayendo con el avance de la canción. “Empezaste bien, pero te fuiste desinflando”, coincidieron, explicando que no logró sostener la voz hasta el final.

Pese a la buena impresión inicial y a su versatilidad artística, Gabriel recibió un no unánime y no pasó a la siguiente ronda. ¿Podrá volver más sólido en el futuro? ¿Qué otros talentos aparecerán en los castings?

