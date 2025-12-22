Los castings de la tercera y nueva temporada de Yo Soy 2025 comienzan dejando momentos memorables. Esta vez, Joamoc fue el primero en ingresar imitando a Mauricio Mesones, conectando rápidamente con el jurado gracias a su energía, carisma y dominio escénico. “Yo soy Mauricio Mesones, vamos”, dijo antes de iniciar un show lleno de baile, humor y actitud que provocó carcajadas en el estudio.

Ricardo Morán destacó su presencia y recordó que “las personas que tienen miedo al escenario y a hacerlo bien, en el fondo terminan haciéndolo mal”. Los jueces coincidieron en que fue una presentación muy divertida, con una caracterización impecable y gestos muy logrados, pero también señalaron un punto clave: la voz no se parecía, faltó timbre y afinación.

Pese al entretenimiento que brindó, Joamoc no pasó a la siguiente ronda. ¿Quién será el próximo en sorprender? ¿Qué traerán los siguientes castings?

