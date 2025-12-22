En este proceso de castings se marcó uno de los momentos más recordados del programa. David Olivera, músico ocasional y fanático del rock argentino, se presentó para imitar por primera vez a Christian Puga, de Los Ladrones Sueltos.

El estudio explotó: los jurados cantaron, Jely y Cachín bailaron, la producción se sumó y hasta Ricardo Morán terminó moviéndose, algo que no pasa todos los días. Cachín reconoció que su presencia escénica fue clave, destacando que no cualquiera logra levantar al estudio completo y que ese gesto lo vuelve icónico, más allá del resultado.

Sin embargo, también señalaron que la imitación no estaba, no logró afinar ni parecerse al personaje, y por ello los tres dijeron no. ¿Debe pesar más el impacto o la técnica? ¿Qué otras locuras traerán los castings?

