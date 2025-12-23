En esta nueva etapa de castings, se vivió un momento diferente con la presentación de Ravi, quien llegó al escenario para imitar a Kumar Sanu, una leyenda de Bollywood. El participante contó que incluso su nombre fue inspirado por un personaje del cine indio, marcando desde el inicio una historia poco común en el programa.

El jurado destacó que fue algo totalmente nuevo ver a un imitador de Bollywood en el escenario y agradeció traer un aire fresco al programa. Aunque señalaron algunos errores en la letra, coincidieron en que el timbre, la corporalidad y la esencia del artista estaban bien logrados. Además, le recomendaron mayor precisión en los movimientos y más cuerpo en la voz para seguir creciendo. Con elogios y entusiasmo, los tres jurados le dieron el sí y Ravi pasó a la siguiente ronda. ¿Qué otras sorpresas traerá esta temporada?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!