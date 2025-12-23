Luis Díaz, quien en 2018 llegó casi a la final imitando a Óscar de León, volvió al escenario con un nuevo reto: Andy Montañés. Con más de 31 años dedicado a la música, el salsero dejó claro que la experiencia pesa.

Desde los primeros segundos, la energía fue total: coreografía, ritmo y sabor que pusieron a bailar al estudio. El jurado coincidió en que la salsa se siente, se disfruta y se transmite, destacando lo que logró generar en escena. “La fiesta la haces tú”, remarcaron, celebrando su conexión con el personaje y el público.

Sin dudas ni objeciones, los tres jurados le dieron el sí y Luis pasó a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará este nuevo salsero? ¿Seguirá sorprendiendo con Andy Montañés?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!