En esta temporada de castings, esta vez, María Andrea llegó al escenario para imitar a Shakira, artista a la que admira por su inteligencia, estilo y originalidad, incluso asegurando que su forma de vestir es parte de su día a día.

Sin embargo, el jurado fue contundente. Señalaron que hubo problemas de timing, errores en la letra, desafinación y falta de coordinación entre el canto y el baile.

Aunque reconocieron que el timbre es cercano, coincidieron en que la interpretación se sentía parodiada y poco natural, además de evidenciar falta de técnica vocal y control del aire. Pese a rescatar su actitud y valentía, los jueces le dieron un no unánime, recomendándole practicar más y volver mejor preparada. ¿Logrará pulir su Shakira y regresar con más fuerza? ¿Quién será el próximo en sorprender?

