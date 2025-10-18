En una divertida jornada de “Yo Soy”, Franco Cabrera, conductor del programa, decidió ponerse en la piel de un concursante y se presentó al casting para imitar a Luis Fonsi. Su inesperada participación generó risas entre los presentes, tanto del jurado como del público, que no podían creer lo que estaban viendo.

Ricardo Morán bromeó diciéndole que “hasta el Spartano quiso sacarlo del escenario”, desatando aún más carcajadas. Por su parte, Jely Reátegui y Cachín se unieron a la diversión y, entre risas, le dijeron que sí, dándole su aprobación simbólica por el entusiasmo y el buen humor con el que se animó a participar.

¿Volverá Franco a sorprender al público con otra imitación? ¡Descúbrelo en las próximas ediciones de Yo Soy, solo por Latina!

